Испанская Ла Лига подхватывает решения, которые доказали свою эффективность в других чемпионатах.

Со следующего сезона в элитном дивизионе Испании заработают два ощутимых изменения футбольных правил, сообщает COPE.

Первое – полуавтоматическая фиксация офсайдов. Арбитры VAR смогут быстрее и четче определять офсайдную линию на основе оптического отслеживания футболистов. Кроме этого, болельщики получат новую улучшенную графику в трансляциях. Преимущества системы четко можно отметить на Евро-2024.

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Также Ла Лига вводит дополнительную шестую замену в случае подозрения на черепно-мозговую травму. Соответствующий протокол действует не первый год в АПЛ и помогает меньше рисковать здоровьем игроков, получивших удары в голову.

А вот автоматической фиксации голов в Ла Лиге пока не будет. В апрельском матче Реал – Барселона произошел огромный скандал, когда Андрей Лунин успел (или не успел) остановить удар Ямала до полного выхода за линию ворот. Ни один из ракурсов не дал однозначного ответа, а каталонцы возмущались из-за незасчитанного "гола-фантома". Впрочем, президент Ла Лиги Хавьер Тебас упорно не хочет доверять этот вопрос технологиям.

OFICIAL I La @RFEF aprueba que se permita un cambio adicional por conmoción cerebral la próxima temporada (sería el sexto cambio)



También confirman el fuera de juego semiautomático solo en Primera División



En Segunda entraría en la temporada 25-26



#PartidazoCOPE pic.twitter.com/lGC8ZuetNs — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 2, 2024

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