Ла Лига приняла два больших изменения правил уже со следующего сезона – "гол-фантом" Лунина исправлять не собираются
Испанская Ла Лига подхватывает решения, которые доказали свою эффективность в других чемпионатах.
Со следующего сезона в элитном дивизионе Испании заработают два ощутимых изменения футбольных правил, сообщает COPE.
Первое – полуавтоматическая фиксация офсайдов. Арбитры VAR смогут быстрее и четче определять офсайдную линию на основе оптического отслеживания футболистов. Кроме этого, болельщики получат новую улучшенную графику в трансляциях. Преимущества системы четко можно отметить на Евро-2024.
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Также Ла Лига вводит дополнительную шестую замену в случае подозрения на черепно-мозговую травму. Соответствующий протокол действует не первый год в АПЛ и помогает меньше рисковать здоровьем игроков, получивших удары в голову.
А вот автоматической фиксации голов в Ла Лиге пока не будет. В апрельском матче Реал – Барселона произошел огромный скандал, когда Андрей Лунин успел (или не успел) остановить удар Ямала до полного выхода за линию ворот. Ни один из ракурсов не дал однозначного ответа, а каталонцы возмущались из-за незасчитанного "гола-фантома". Впрочем, президент Ла Лиги Хавьер Тебас упорно не хочет доверять этот вопрос технологиям.
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