Американская компания EA Sports станет новым титульным спонсором Примеры с сезона 2023/24, сообщает Marca . Стороны заключили контракт на пять лет.

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Ла Лига и корпорация, являющаяся разработчиком и дистрибьютором видеоигр, в 2020-м подписали соглашение о сотрудничестве на 10 лет. Согласно ему, чемпионат получал 30 млн евро за сезон. Теперь же EA Sports будет ежегодно платить по 60 миллионов.

Отметим, что текущая кампания станет последней, в которой титульным спонсором Примеры будет финансово-кредитная группа Santander. Она платила 17 млн евро в год.

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