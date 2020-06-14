Ла Лига подаст в суд на фаната, который выбежал на поле во время матча Барселоны

Болельщик, выбежавший на поле во время матча 28-го тура Ла Лиги Мальорка – Барселона (0:4), может получить серьезное наказание за свою выходку.

"Ла Лига сообщает, что подаст в суд на болельщика, выбежавшего на поле во время матча Мальорка – Барселона, чтобы попробовать сфотографироваться с Месси.

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Они говорят, что его поведение является преступлением, которое может нанести вред здоровью людей и нарушить честность соревнования", – поделился журналист Reuters Ричард Мартин в своем твиттере.

Напомним, на 53-й минуте фанат выбежал на поле и попытался сфотографироваться с Месси. Интересно, что поединок состоялся при пустых трибунах, а Барселона уничтожила Мальорку (4:0).

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