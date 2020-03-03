Ла Лига подарит Уханю 5 тонн дезинфицирующего геля для борьбы с коронавирусом

Испанская Ла Лига объявила, что подарит китайскому Уханю пять тонн дезинфицирующего геля для борьбы с коронавирусом.

"Этим символическим жестом мы хотим выразить поддержку и подбодрить китайский народ, особенно в Ухане, а также в других странах, страдающих от коронавируса", – цитирует директора Ла Лиги по бизнесу и развитию Оскара Майо ESPN.

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Лига также пригласила футбольную команду из Уханя в гости в Мадрид в знак солидарности. Команда приехала на сборы в Испанию в январе, но не смогла вернуться на родину из-за карантина.

Напомним, в Европе эпицентром епидамии стала Италия – на севере страны отменили все спортивные мероприятия. В частности, был перенесен центральный матч 26 тура Серии А Интер – Ювентус.

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