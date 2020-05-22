Ла Лига перенесла возобновление турнира – известны обстоятельства

Первая лига — 09:18 78
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В Первой лиге могут аннулировать результаты – президент ПФЛ предложил 3 варианта окончания сезона
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Шахтер – Динамо: клубы договорились о переносе матча – известна новая дата возобновления сезонаУкраина — 21 май 1255
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Сборная Украины узнала домашние стадионы для матчей Лиги наций, квалификации ЧМ-2022 и спаррингов – есть новые ареныЛига наций — 21 май 674
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Манчестер Сити разработал комплект оригинальной формы – не обошлось без украинских мотивовАнглия — 21 май 286
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Динамо потеряло Цыганкова и еще нескольких игроков незадолго до матча с ШахтеромУкраина — 21 май 970