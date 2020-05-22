Ла Лига перенесла возобновление турнира – известны обстоятельства

Чемпионат Испании не намерен идти по французскому сценарию и отказываться от продолжения сезона.

Ла Лига определила 19 июня новой датой возобновления сезона в чемпионате Испании, сообщает Mundo Deportivo.

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Ранее возобновление розыгрыша Примеры планировали на 12 июня, но команды не успеют с подготовкой. Только с первого июня игроки Ла Лиги смогут вернуться к полноценным коллективным тренировкам.

Напомним, после 27-ми туров Примеры Барселона лидирует, опережая Реал на 2 очка.

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