Форс-мажор не убедил чиновников, ведь согласно протоколу – все в порядке.

Комитет по проведению соревнований Испанской федерации футбола отклонил просьбу Гранады перенести матч 9-го тура чемпионата Испании против Реал Сосьедад через сложную кадровую ситуацию, вызванную вспышкой коронавируса в команде.

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По сообщению издания AS, в Сан-Себастьян, где сегодня в 17:15 состоится игра, отправились всего 13 футболистов Гранады. Среди них только семь игроков основной команды, а еще шестеро – представители "молодежки". К слову, управлять Гранадой в этом матче будет тренер вратарей Хуан Карлос Гонсалес.

Напомним, подопечные Диего Мартинеса после 7-ми туров занимают в турнирной таблице чемпионата Испании пятую строчку, набрав 14 очков. Реал Сосьедад провел на один матч больше и с 17 пунктами разместился на втором месте.

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