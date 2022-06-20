Жирона возвращается в элиту испанского дивизиона после трех сезонов выступлений в Сегунде.

Финал плей-офф за выход в Ла Лигу, второй матч

Тенерифе – Жирона – 1:3

Голы: Руис, 59 – Стуани, 42 (пен.), Леон, 68 (аг.), Мартинес, 80

На пути к решающему матчу плей-офф за последнюю путевку в Примеру Тенерифе довольно уверенно одолел Лас-Пальмас, а Жирона прошла Эйбар. Первый финал завершился нулевой ничьей, поэтому все решалось на Эстадио Элиодоре Родригес Лопес.

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"Бело-красные" активнее провели первый тайм и заслуженно вышли вперед в конце, когда Стуани реализовал пенальти. После перерыва Тенерифе забил дважды, но один из мячей влетел в свои ворота. Окончательно снял вопрос о победителе дуэли Мартинес, отличившийся на 80 минуте.

Коллектив из Каталонии возвращается в Ла Лигу, из которой вылетел по итогам сезона 2018/19. Ранее в элиту напрямую квалифицировались Альмерия и Вальядолид.

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