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Ла Лига может отменить сезон при одном условии

08:33 15 Читати українською
Ла Лига может отменить сезон при одном условии
Лионель Месси / Marca

Руководство Ла Лиги обсудило возможные варианты завершения сезона 2019/20.

Вариант продолжения первенства в конце апреля или начале мая крайне маловероятен в нынешних условиях, сообщает Marca.

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Лига планирует проводить матчи летом, но установлен дедлайн – если до 27 июня турнир не восстановится, то, скорее всего, сезон 2019/20 будет отменен.

Одной из крайних мер рассматривается вариант проведения заключительных матчей чемпионатов за 4-5 недель, когда команды будут играть по три матча каждые семь дней.

Напомним, Ла Лига остановила чемпионат еще 23 марта. Добавим, что по состоянию на 31 марта в Испании зафиксировано более 87 тысяч больных коронавирусом.

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