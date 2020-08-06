Ла Лига эффектным видео презентовала мяч на сезон 2020/21

Ла Лига опубликовала фото новых игровых снарядов в официальном Twitter соревнований. Техническим спонсором стала немецкая компания Puma.

АПЛ представила новый мяч на сезон 2020/21

Были представлены два мяча: Accelerate – выполнен в традиционном белом цвете, Adrenalina – в цвете лимонного тоника, флоуресцентно-желтый. Первый будет использоваться на большинстве матчей Ла Лиги. Он адаптируется под точные и быстрые действия футболистов, символизирует ускорение сердцебиения болельщиков во время игры. Второй – создан для особых случаев. Этот мяч будет использоваться в Эль-Класико, дерби и решающих матчах сезона.

Напомним, в сезоне 2019/20 чемпионом Испании стал мадридский Реал, который оторвался от ближайших преследователей на 5 пунктов. Серебро завоевала Барселона, бронза – в Атлетико.

Елегантна Барса, футуристичний Лондон, пікселі Дортмунда та ювілей ПСЖ – як виглядатимуть гранди в новому сезоні