Чемпионат Испании 2021/22, 16-й тур

Хетафе – Атлетик – 0:0

Хетафе в завершающем матче 16-го тура Ла Лиги не смог обыграть Атлетик. Клуб из пригорода Мадрида имел почти вдвое больше ударов (15 против 8), однако в створ попадал не намного больше (4 против 3), а команды в итоге так и не смогли забить.

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Таким образом, Атлетик набрал 21 пункт и обогнал Осасуну, поднявшись на 9-е место, а Хетафе с 11 очками остался предпоследним.

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