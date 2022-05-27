Ла Лига готова финансово помочь УПЛ, – источник
Руководство испанского чемпионата поможет коллегам из Украины для проведения первенства в условиях войны.
Украина может получить помощь от Испании для проведения следующего сезона, сообщает Профутбол Digital.
УПЛ планируют провести только в Украине – два варианта локаций, действия игроков во время тревог и начало сезона
Отмечается, что Ла Лига готова выделить для УПЛ 2 млн евро – деньги должны посодействовать проведению первенства в условиях войны с россиянами.
К слову, новый сезон УПЛ могут начать в августе или начале июля. Для этого все клубы и устроители должны отработать механизм действий во время воздушной тревоги, а проводить матчи могут в Киеве или на западе Украины.
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