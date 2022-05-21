"Такие соглашения угрожают экономической устойчивости европейского футбола, ставя под угрозу сотни тысяч рабочих мест и спортивную честность не только в европейских турнирах, но и во внутренних лигах.

ПСЖ официально объявил, что Мбаппе подписал новый контракт

Возмутительно, что такой клуб, как ПСЖ, потерявший в прошлом сезоне более 220 миллионов евро, накопив за последние сезоны убытки в 700 миллионов евро, может заключать такие соглашения. В то же время клубам, которые могли подписать игрока, но, увидев, что их фонд заработной платы заполнен, пришлось отказаться от этой идеи.

За все вышеупомянутое Ла Лига собирается подать жалобу на ПСЖ в УЕФА, французские административные и налоговые органы и компетентные органы Евросоюза, чтобы продолжить защиту экономической экосистемы европейского футбола и ее устойчивости. Такой тип поведения во главе с Насером Аль-Хелаифи, президентом ПСЖ, представляет опасность для европейского футбола на том же уровне, что и Суперлига", – говорится в сообщении на официальном сайте Ла Лиги.

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій