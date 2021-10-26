В рамках 11-го тура Ла Лиги Алавес одержал свою третью победу в чемпионате, обыграв Эльче. Читайте отчет о матче Футбол 24.

Чемпионат Испании 2021/22, 11-й тур

Алавес – Эльче – 1:0

Гол: Н'Диайе, 47

Эспаньол – Атлетик – начало в 22:00

Вильярреал – Кадис – начало в 22:30

Алавес смог удержать победу над Эльче. Н'Диайе в начале второй половины забил, как оказалось победный гол. Каррильо в конце встречи мог выровнять положение, однако его забитый мяч отменили после просмотра VAR.

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Таким образом, Алавес набрал 9 очков и поднялся на 16 место, приблизившись к Эльче, который с 10 пунктами расположился пятнадцатым.

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