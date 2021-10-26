Ла Лига: Алавес минимально одолел Эльче и оторвался от зоны вылета
В рамках 11-го тура Ла Лиги Алавес одержал свою третью победу в чемпионате, обыграв Эльче. Читайте отчет о матче Футбол 24.
Чемпионат Испании 2021/22, 11-й тур
Алавес – Эльче – 1:0
Гол: Н'Диайе, 47
Эспаньол – Атлетик – начало в 22:00
Вильярреал – Кадис – начало в 22:30
Алавес смог удержать победу над Эльче. Н'Диайе в начале второй половины забил, как оказалось победный гол. Каррильо в конце встречи мог выровнять положение, однако его забитый мяч отменили после просмотра VAR.
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Таким образом, Алавес набрал 9 очков и поднялся на 16 место, приблизившись к Эльче, который с 10 пунктами расположился пятнадцатым.
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