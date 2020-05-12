Квиз от ГлуздоГерць на Футбол 24: конкурс-разминка, а в награду – суперприз

Соскучились по футболу? Разбираетесь в тонкостях и истории игры миллионов? Тогда этот конкурс точно для вас!

Напоминаем, что уже в эту субботу, 16 мая, в 19:30 стартует футбольный онлайн-квиз от ГлуздоГерць и The GAME.ua, а Футбол 24 выступит платформой для видеоефира. Вам нужно собрать свою команду и зарегистрироваться для участия в конкурсе. Все подробности – ЗДЕСЬ.

Сегодня же предлагаем конкурс-разминку. Вопрос – на этом видео.

Свои ответы пишите в комментариях под этой новостью. Дедлайн – 13 мая, 16:00. Среди всех, кто правильно ответит на вопрос, мы разыграем книгу Гильема Балаге "Роналду", напечатанную в издательстве Старого Лева.

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