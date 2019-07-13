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Квашук вернулся на первую строчку списка бомбардиров чемпионата Беларуси благодаря голу в битве аутсайдеров

19:26 38 Читати українською
Квашук вернулся на первую строчку списка бомбардиров чемпионата Беларуси благодаря голу в битве аутсайдеров
Виталий Квашук / Фото ФК Гомель

Нападающий Виталий Квашук продолжает тянуть на своих плечах Гомель.

Чемпионат Беларуси, 15 тур

Торпедо Минск – Гомель – 1:2

Голы: Лысакович, 88 – Квашук, 24, Милевский, 45

На этот раз украинец отметился голом в ворота худшей команды первенства – столичного Торпедо. Квашук удачно замкнул скидку партнера после подачи с углового. Это уже восьмой мяч нападающего в чемпионате Беларуси, который вернул ему лидерство в гонке бомбардиров на пару с представителем брестского Динамо Денисом Лаптевым.

Команды обменялись голами в концовке каждого из таймов, что не помешало Гомелю удержать победу и выбраться из зоны прямого вылета. Торпедо отстает уже на шесть очков.

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