Квашук перешел в Сабах

Украинский полузащитник Виталий Квашук продолжит карьеру в азербайджанский Сабах.

Сабах на своем официальном сайте сообщил о подписании полузащитника Виталия Квашука. Контракт рассчитан на 3 года.

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Футболист является воспитанником киевского Динамо, также в Украине выступал за Металлург Донецк, Зарю и Олимпик. Всего в УПЛ сыграл 1 поединок.

Также хавбек успел поиграть в чемпионате Беларуси по Торпедо БелАЗ и Неман. В этом чемпионате Квашук забил 7 голов и отдал 6 ассистов.