Квашук объяснил, почему не хочет возвращаться к чемпионату Украины

Бывший игрок Гомеля Виталий Квашук рассказал о планах на дальнейшее развитие карьеры.

"Сейчас жду предложений, хороших предложений. Они вроде бы есть, но при этом их нет. Скажу откровенно, с той же Беларуси нет конкретных, нормальных предложений.

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Тут дело в том, что усилили лимит на легионеров. Вообще, я в этом году уже мог бы получить вид на жительство в Беларуси. Уже не считался бы легионером и, вероятно, остался бы там. Но все сложилось иначе. Значит так суждено.

Да, у меня есть предложения из Украины. Но я, честно говоря, не особо хочу. Я люблю Украину, но какие-то моменты из прошлых выступлений за украинские клубы нагоняют пессимизм. Мы с женой думали об этом. И больше скептицизма здесь. У меня был уже вояж в то же Олимпик, я обжегся там, разочаровался в людях и больше не хочу чувствовать свою судьбу. Поэтому, нужно подумать, все взвесить. Я никуда не спешу, главное, что предложения есть и время тоже", – поделился Квашук в интервью Sportarena.

Напомним, украинец разорвал контракт с Гомелем и остался свободным агентом. В составе белорусского клуба Квашук провел 28 матчей и отметился 15 голами и 5 ассистов.

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