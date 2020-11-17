Товарищеский матч

Египет U-23 – Бразилия U-23 – 2:1

Гол в составе латиноамериканцев: Родриго, 17

Бразилия U-23 с хавбеком Шахтера в старте соревнуется с египтянами – прямая видеотрансляция спарринга

Звездные селесао активнее начали поединок и справедливо повели в счете на 17-й минуте. Гол в свой актив записал вингер мадридского Реала Родриго Гоис, удачно сыграв на добивании после затяжной атаки бразильцев. Однако, после перерыва чашу весов на свою сторону склонили молодые "фараоны", а два забитых в дебюте второго тайма мячи дезориентировали латиноамериканцев. Оправиться от такого напора египтян Бразилия U-23 так и не сумела, уступив в спарринге.

К слову, хавбек Шахтера Майкон вышел в старте и сыграл 85 минут. В свою очередь его одноклубник Маркос Антонио вышел на 46-й минуте, а Додо и Тете – на 74-й.

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