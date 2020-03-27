Кварцяный заставлял бегать в бронежилетах, – чемпион мира U-20 вспомнил период в Волыни

Чемпион мира U-20 в составе сборной Украины Даниил Бескоровайный рассказал о работе под руководством Виталия Кварцяного в Волыни.

"Когда мне исполнилось 16 лет, я еще тогда не доучился, а учился в Харьковском училище в 11 классе, за полгода до выпуска мне позвонил Виталий Владимирович и предложил перейти в Волынь. Сказал, что он сильно заинтересован и сделает из меня очень хорошего футболиста, потому что он умеет с молодыми работать и дает шанс молодым футболистам развиваться.

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Именно ему я очень сильно благодарен за карьеру, как бы там не сложилось у меня в Волыни, он дал мне дорогу во взрослый футбол, сделал мне характер, закалку, дисциплину, которая у меня сейчас есть.

Когда я ездил со взрослой командой Волыни на сборы, мы просыпались в 6:30 утра и в 6:45 у нас начиналась зарядка, пробежка в бронежилетах, но это за все сборы было всего два раза. Да, нагрузки у него очень серьезные, но когда начинается сезон, ты себя чувствуешь очень комфортно. Есть очень много команд, которые уже во втором тайме устают, а мы за счет этой физической подготовки начинаем больше владеть мячом.

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Если мы с ним сейчас встретимся, то очень положительно и интересно с ним пообщаемся. Нельзя сказать, что мы с ним созваниваемся еженедельно или ежемесячно, у нас нет такого общения, но я думаю, что если бы мы увиделись на улице, то обнялись бы, пожали друг другу руки. У меня о нем только положительные слова и я не могу сказать об этом человеке ничего плохого. Он мне дал реальный путь в жизнь. Как бы тяжело ни складывался этот путь, но заслуги этого человека в моей жизни есть", – цитирует Бескоровайного Sport Arena.

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