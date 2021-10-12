"Три вещи, которые не понравились в игре сборной Украины? Первое. В обороне все же есть нервозность и не хватает уверенности. Второе. Слишком много борьбы выполняют полузащитники. И Шапаренко, и Ярмоленко, и Соболь. А Степаненко, само собой, все время на ноге сидит – блокирует, перехватывает, выполняя работу чистильщика как в середине поля, так и в защите. Они выполняют более разрушительной работы, чем конструктивной, творческой. Если бы сбалансировать атаку и оборону, то команда была бы сильнее.

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Третье. Сборная много играет назад. Даже в первом тайме игры с Финляндией. Помните, в начале были неуверенные действия, пас назад и перехват? Лучше идти в обыгрыш соперника и двигаться вперед. Не получилось – что ж, так тому и быть. Но зато двигаться вперед, а не сдавать назад. Вот это болезнь, недостаток нашей сборной, надо искоренять", – поделился Кварцяный в интервью FanDay.

Напомним, сборная Украины провела три поединка в рамках отбора к ЧМ-2022 под руководством Петракова, сыграв вничью с Казахстаном и Францией, а также минимально обыграв Финляндию.

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