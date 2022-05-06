"Я видел коллег, встречался с некоторыми тренерами. Есть нормальные люди, которые строили отношения на позитиве. Например, Семин, который тренировал Динамо. Нормальный человек, но он сейчас, наверное, ничего не понимает. И куда ему бросаться?

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До определенной меры их нормальные люди терпели. Тот же Ургант уехал из России, это известный, ключевой журналист телевидения России. Он осудил эти агитации России, говорил, что нация будет теряться, загибаться и будет уничтожена этой же агитацией.

Они удивляются нашим телевизорам, стиральным машинкам. Воруют их, передают в свои дикие края, чем унижают себя же. Даже не анализируют, как их оценивает мир. Это уже знают в Гондурасе, в Африке, беднейшие индийские племена знают, кто такие русские после этой войны. На что они надеются, если сейчас не остановятся? Трудно их сейчас понять, хотя мы читаем интервью лётчиков и всех остальных – "мы не знали того, не знали сего". Мы считаем, что все они виноваты в том, что происходит. Пусть эти дикари бегут из Украины", – заявил Кварцяный в интервью Бомбардир.

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