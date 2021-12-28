Известный украинский тренер Виталий Кварцяный рассказал, кто из футболистов лучше себя проявил в 2020 году.

"На мой взгляд, это Тарас Степаненко. Игру с Интером, по сути, он вытащил, благодаря чему Шахтер вышел в Лигу Европы. В сборной он тоже ведущий разрушитель, подстраховщик.

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Хотя в том же Динамо неплохо выглядели и Сидорчук, и Забарный. Так же, как и вратари – Бущан, считаю, сейчас номер один. Ну и Нещерет, Трубин в Шахтере, Лунин из Реала. У нас сейчас много неплохих вратарей", – резюмировал Кварцяный в интервью Footboom.

Напомним, Динамо опередило Шахтер по итогам первого круга УПЛ. Оба отечественных гранда пробились в 1/16 Лиги Европы.

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