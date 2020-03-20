Кварцяный рассказал, как перенос Евро-2020 повлияет на сборную Украины

Бывший наставник Волыни Виталий Кварцяный убежден, что перенос Евро-2020 не принесет проблем сборной Украины.

"Повлияет ли перенос Евро-2020 сборную Украины? Нет. Дай Бог, чтобы этот турнир прошел в следующем году и все забыли о проблемах и психологических срывах, которые были в году нынешнем. Футболисты – народ, который быстро отходит от проблем, а мастерство, как известно, никуда не исчезает.

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К тому же, в сборной Украины возрастных футболистов не так уж и много. Самым старшим является лишь гегемон Андрей Пятов, однако его большой квалификационный опыт, естественная функциональность и высокий профессионализм позволяют быть полезным и в 37 лет, которые "стукнут" после матчей в группе. С этим парнем у меня сложились прекрасные отношения, хотя он и никогда не играл в возглавляемой мной команде. Правда, когда-то я хотел Пятова "украсть" у Виктора Носова из Ворсклы в Волынь. Однако он не пошел.

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Говоря о вратарской позиции в сборной, можно не волноваться: есть еще и Андрей Лунин. Другие же опытные сборники – Ярмоленко, Коноплянка, Степаненко – имеют хороший по футбольным меркам возраст. Наряду с ними есть средние по возрасту и младшие партнеры, благодаря которым в главной команде образовалось гармоничное сочетание опыта, определенной зрелости и молодости. Стоит также упомянуть и Яремчука, который восстановится после травмы", – цитирует Кварцяного UA-Футбол.

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