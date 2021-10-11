"Изменения в сборной Украины? Зашкаливает мотивация всех игроков. Среди отбора к ЧМ-2022 произошла смена тренера, и футболисты бьются за результат, желая сыграть в финальной части. На мировом первенстве, где за каждым игроком, который еще не играл на таком уровне, внимательно наблюдают, есть шанс себя проявить.

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Это касается таких ребят, как Забарный, Тымчик, Шапаренко, Довбик и других. У всех этих игроков есть перспектива. Поэтому, чтобы попасть в Катар, они разрывают с квадратными глазами, их желание зашкаливает", – отметил Кварцяный в интервью FanDay.

Напомним, сборная Украины провела три поединка в рамках отбора к ЧМ-2022 под руководством Петракова, сыграв вничью с Казахстаном и Францией, а также минимально обыграв Финляндию.

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