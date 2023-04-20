Культовый украинский тренер Виталий Кварцяный не исключает возможности снова позажигать на послематчевых пресс-конференциях.

"Знаете, сейчас у нас много хороших тренеров в Украине, которые имеют лицензию, а команд не хватает, чтобы все работали и принимали активное участие в развитии украинского футбола.

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Как-то я уже отошел от футбола более трех лет назад, потому что мне были немножко непонятны действия нашего руководства. Я решил прекратить тренерскую деятельность.

От реальности не уйдешь – паспортный стол не хочет делать моложе. Если в жизни сложится какая-то такая понятная ситуация, то, возможно, что-то изменится. Пока так", – сказал Кварцяный в комментарии пресс-службе ФК Скала 1911.

Напомним, за свою тренерскую карьеру 69-летний специалист успел поработать с луцким Торпедо, Волынью (4 раза), хмельницким Подольем (дважды), запорожским Металлургом (дважды), Кривбассом и польским КСЗО.

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