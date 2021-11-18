"У Петракова в душе не было такого, чтобы он переживал из-за того, что он – и.о. или главный тренер. Он просто готовился работать и хотел доказать, что Украина может достигать серьезных результатов. Нестандартный подход и нестандартный, положительный результат.

Петраков официально утвержден главным тренером сборной Украины

Он рассказал, какую ответственность ощутил после того, как согласился возглавить команду. Петраков все время работал под моральным давлением, но справился", – сказал Кварцяный для ТК Футбол.

Напомним, летом Александр Петраков стал исполняющим обязанности главного тренера "сине-желтых" после ухода Шевченко.

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