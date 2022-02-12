"Осенью прошлого года я был в Кракове на одном из домашних матчей Краковии в Экстраклясе. Мне кажется, что в этом клубе не такие условия, которые могли бы подойти Коноплянке.

Коноплянка официально перешел в Краковию

Тем не менее, могу сказать, что сейчас в польском футболе все очень организованно и цивилизованно. Имею ввиду современное оснащение, новейшие технологии и болельщиков, которые в Кракове довольно интересные. К тому же, там отличный стадион, инфраструктура.

А что касается его качеств, то я уверен на 110 процентов, что Коноплянка их сможет вернуть. Его квалификация и талант не оставляют в этом сомнений. Уверен, будет интересно. Я это приветствую. Евгению непременно нужно играть, чтобы на него обратил внимание главный тренер сборной Украины Александр Петраков. Понятное дело, что в Краковии Коноплянка много денег не заработает, однако материально не пострадает", – сказал Кварцяный в комментарии Meta Ratings.

Напомним, Коноплянка подписал с Краковией соглашение до конца сезона с возможностью продления еще на год на правах свободного агента.

К слову, Краковия после 20 туров идет в турнирной таблице польской Экстраклясы девятой, имея в своем активе 27 очков.

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