– Такого игрока отнюдь не надо отпускать. У него интересная манера игры, движения, нацеленность на ворота, работа с мячом. Если он еще улучшит свой дриблинг, то это будет машина. Из того, что я видел, Артем должен стать отличным футболистом, который в перспективе будет стоить больших денег.

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– Из Артема может вырасти звезда мирового футбола?

– Вполне.

– Степанова часто сравнивают с Холандом. Сможет ли он в будущем превзойти норвежца?

– Трудно сказать, но при правильном подходе это может произойти. Они оба – финишеры и похожи по манере игры, но есть и отличия. Из того, что я видел, Степанов почти не финтит, но, может, это тренеры запрещали ему дриблинг, я же этого не знаю. Я бы ему позволял всех обыгрывать, пусть бы даже мяч терял, но это нужно для уверенности.

Я Холанда увидел в 17 лет в Зальцбурге и сказал, что это будет топ-футболист. Про Степанова я могу сказать то же самое.

Степанова уже давно надо было забрать с потрохами и документами. Поговорить и договориться – что он игрок сборной Украины. Чтобы не было никаких финтов с его стороны. Это все надо было сделать документально и забыть об этой истории.

Его надо раскручивать в плане игры, а не рекламы, потому что у нас футболистов чаще всего только пиарят, а как доходит до игры, то, кроме походки, ничего не видно. Надо отдалить его от родственников, чтобы он сам принимал решения, потому что, насколько я знаю, в семье Артема все решает не он, не папа, а мама.

Пусть тренерский штаб сборной садится на самолет и летит в Германию. Гордыню надо отставить на второе место. Там встретятся с Артемом и его семьей и все обсудят. С Артемом надо говорить на равных, а не свысока. Футболисты любят, когда с ними общаются на равных. А Степанов, свою очередь, должен воспринять разговор серьезно и с уважением к тренерскому штабу.

Артем, прежде всего, нужно быть преданным своей родине и уважать страну, где ты родился. Нужно защищать честь украинского футбола.

Я горжусь, что Артем из Луцка, как и его отец, но он еще не состоялся как футболист, для этого надо много работать. Я желаю ему только самого лучшего и не сбавлять оборотов. Интересно будет посмотреть, как сложится его судьба", – сказал Кварцяный для Sport-express.ua.

Ранее сообщалось, что главной причиной решения Степанова не приезжать в расположение сборной Украины U-20 стали напряженные отношения с тренерским штабом команды. В частности, ситуацию обострило критическое интервью одного из представителей коучей, которое не понравилось семье Степанова.

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