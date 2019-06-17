"Кварцяный обожал, когда игрок был весь в грязи, крови", – Хачериди вспомнил период карьеры в Волыни

Экс-защитник Динамо и сборной Украины Евгений Хачериди рассказал о работе под руководством Виталия Кварцяного.

"Кварцяный всей команде показывал, как правильно делать подкаты. Он любил, чтобы все отбирали мяч, все были на заднице.

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Он от этого просто балдел, когда человек весь в грязи, в крови. Все считают ТТД, а Кварцяный считал, сколько ты сделал подкатов за матч. У меня был рекорд – 15 подкатов за матч. Сейчас же от силы делаю 3-4 за игру. Все в команде Кварцяного должны забирать мяч – и защитники, и полузащитники, и форварды", – рассказал Хачериди в комментарии Зе Интервьюер.

Отметим, что украинец сыграл лишь 11 матчей в сезоне 2018/19 в составе ПАОКа во всех турнирах, а не отметившись результативными действиями.

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