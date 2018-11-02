Кварцяный: Если Динамо опять выиграет у Шахтера со счетом 1:0, то никому удовольствия это не принесет

Бывший тренер Волыни Виталий Кварцяный рассказал о своих ожиданиях от матча Шахтер - Динамо в 14-м туре украинской Премьер-лиги.

"Все болельщики Украины будут недовольны. Я сразу говорю Хацкевичу и Лужному, если Динамо снова выиграет у Шахтера со счетом 1:0, то никому удовольствия это не принесет. Зачем тогда нашему телевидению проявлять интерес к Динамо, хвалить их за эту бедную, несчастную , вымученную победу.

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Я ожидаю быстрого, атакующего футбола, побольше активности от нападающих и ярких индивидуальных действий, а не осторожной игры назад", – цитирует Кварцяного Футбол 1.

Напомним, поединок 14-го тура чемпионата Украины Шахтер – Динамо состоится завтра, 3 ноября, начало в 17:00.

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