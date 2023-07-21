"Трубин еще молодой вратарь, ему надо набраться опыта в Шахтере, а потом уже можно будет о чем-то говорить. Сейчас мне больше импонирует Бущан. Думаю, Георгий готов к переходу в топ-чемпионат из большой пятерки.

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Хотя Шахтер по работе с трансферами один из лучших в Европе. В этом плане "горняки" опередили сербские и хорватские клубы, которые умеют продать своих талантов. Однако молодым украинским футболистам трудно заиграть в топ-лигах Европы, им нужно время для адаптации", – поделился Кварцяный в интервью Fanday.

Напомним, контракт Трубина с Шахтером действует до 30 июня 2024 года. В прошлом чемпионате он отыграл за дончан 38 матчей, 14 раз сохранял ворота "сухими" и пропустил 40 голов. Голкипер вместе с молодежной сборной Украины дошел до полуфинала Евро-2023 и гарантировал участие в Олимпиаде. Transfermarkt оценивает его в 22 млн евро. Ранее сообщалось, что Анатолий уже согласовал личный контракт с Интером до 2028 года с зарплатой в 1,8 млн евро за сезон.

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