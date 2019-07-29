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Кварцяный дал несколько советов Динамо на сезон 2019/20

16:57 200 Читати українською
Кварцяный дал несколько советов Динамо на сезон 2019/20
Виталий Кварцяный / Фото ФК Волынь

Экс-наставник Волыни Виталий Кварцяный поделился впечатлениями от поединка за Суперкубок Украины и сравнил готовность Динамо и Шахтера перед новым сезоном.

Суперкубок Украины
Динамо Киев
2
2 : 1
1
Шахтер
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрик 45+3’
45+3’ Алан Патрик
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш

"Динамо всегда разгоняется постепенно, держа в запасе максимальные функциональные возможности перед еврокубковыми турнирами. Думаю, что им будет мешать их атакующая тягучесть, не такой быстрый розыгрыш мяча, как у Шахтера.

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Им надо делать акцент на дальних ударах по воротам, тому же Гармашу, Сидорчуку, Шепелеву. Последний, к слову, очень четко сыграл в матче с Шахтером, имел 3-4 позиции для удара по воротам, но при этом принимал совсем другие решения.

В этом компоненте Динамо, думаю, надо добавлять. И, скорее всего, в команде уделят этому достаточно внимания, так как в плане комбинаций, скоростной техники – киевляне сейчас уступают Шахтеру", – цитирует Кварцяного FootBoom.

Напомним, Динамо переиграло Шахтер (2:1) в рамках Суперкубка Украины, а уже 10 августа эти соперники встретятся в рамках третьего тура УПЛ.

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