"Кварцяный сейчас занимается очень интересным проектом. К сожалению, не могу рассказать, каким, потому что на данном этапе это закрытая информация.

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Но я думаю, совсем скоро вы увидите Кварцяного в очень интересной ипостаси, в тренерской ипостаси. Я думаю, что вам это будет неожиданно. Буквально неделю или две, и вы станете свидетелями этого", – сказал журналист в программе Цыганык Live.

Напомним, 68-летний специалист в своей тренерской карьере успел поработать с хмельницким Подольем, запорожским Металлургом, Кривбассом и Таврией-Скиф. Однако наибольшую славу снискал с Волынью, которую возглавлял четыре раза.

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