– Надо бить так, чтобы штанги ломались и позвоночники скрипели. А у Динамо никто не ломает штанги и позвоночники не скрипят, только воздушные шарики бросают, подрезают, подсекают. Дам совет игрокам Динамо: пусть наденут бутсы, в которых играли Беккенбауэр, Мунтян или Онищенко, а не эти воздушные галоши и комнатные тапочки всех цветов радуги: и зеленые, и красные, и оранжевые! И это мы видим не только в Динамо.

"Ванату будет тяжело в Англии": Кварцяный – о возможном переходе форварда Динамо в АПЛ

– Можете хоть кого-то отметить в игре Динамо против Маккаби?

– Никого. Выпадали абсолютно все. Вся команда сделала шаг назад по уверенности, мастерству и желанию забить на гол больше, чем соперник.

– Переходим к матчу Шахтера. "Горняки" нанесли по воротам Серветта 23 удара, но забили лишь один раз. Как вам игра?

– Шахтер вчера великолепно играл, приятно было смотреть, создал много моментов, но не хватало завершения. Я уверен на 99%, что Шахтер пройдет дальше. Серветт – не атлетичная команда, как тот же Фейенорд или Црвена Звезда. Это обычная играющая команда, но Шахтер на две головы сильнее в классе и тактике. В донецкой команде есть футболисты, способные решить судьбу матча.

– Шахтер пропустил быстрый гол после подачи углового. Защитники донецкой команды позволили сопернику остаться одному в штрафной площади. Как это понимать?

– Если бы в Шахтере вчера играл Хачериди, то этого пропущенного гола бы не случилось. Я никогда не ошибаюсь в игроках. Я с ним работал в Волыни, потом эту работу продолжил Лужный в Динамо. Олег индивидуально шлифовал Женю, все ему объяснял, учил и довел до высокого уровня, а Газзаев и Семин уже реализовывали его, когда черная работа была сделана. Я был уверен, что Хачериди будет играть в сборной.

– В Шахтере проблема с нападающими. Траоре постоянно травмирован, против Серветта повреждение получил Кауан Элиас и чистых форвардов уже не осталось.

– Я давно говорю, что в Шахтере нет качественных нападающих. Траоре – это не нападающий для Шахтера. Он уже три года в донецкой команде, но за это время так ничего и не показал.

– Ну и последний матч для обсуждения – Полесье – Фиорентина.

– Полесье было очень уставшим. Клубу повезло с хорошим президентом Буткевичем и тренером Ротанем, но команда растеряла энергию. А когда теряется энергия, то машина теряет мощность, а лошадь теряет силу, не добегает, и выходит из гонки. Ее накормили хлебом, а надо было дать овес, а на овса нет, потому что плохой урожай. Было бы чудом, если бы Полесье выиграло, – цитирует Кварцяного blik.ua

Напомним, что в матчах еврокубков на этой неделе украинские команды разочаровали: Динамо уступило Маккаби Тель-Авив (1:3), Полесье проиграло Фиорентине (0:3), а Шахтер сыграл вничью с Серветтом (1:1).

Цыганык жестко прошелся по Динамо после поражения от Маккаби: "Никто не делает никаких выводов"