Лига наций, дивизион С

Грузия – Северная Македония – 2:0

Голы: Миовски, 35 (аг), Кварацхелия, 64

Молодая грузинская сборная продолжает прогрессировать. Картвелы одержали четвертую победу в пяти матчах Лиги наций. Звездой поединка с македонцами стал Кварацхелия, разрывающий Серию А за Наполи.

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Хвича в первом тайме вывел Грузию вперед: зашел в штрафную, накрутил оппонента и прострелил вдоль ворот. Мяч от Миовски залетел в сетку. Этот гол переломил ход встречи, ведь до этого гости имели преимущество.

Еще один герой матча – Мамардашвили. 21-летний голкипер Валенсии совершил 6 сейвов и сохранил ворота неприкосновенными. Бывший "динамовец" Цитаишвили и бывший "горняк" Хочолава провели по 70 минут на поле и были одновременно заменены во втором тайме.

Однако в команде Вилли Саньоля сверкали другие персонажи. Стоит также отметить Давиташвили и Зивзивадзе. Последний помог Хвиче закрепить преимущество. Не просто помог, а выкатил на пустые ворота, перехватив мяч в центре поля. Благодаря этому успеху Грузия вышла во второй дивизион Лиги наций.

Лига наций, дивизион D

Эстония – Мальта – 2:1

Голы: Саппинен, 45+6 (пен), Аниер, 86 – Теума, 51

Эстония в тяжелом матче обыграла Мальту. В первом тайме судьи отменили два гола балтийской сборной от Ващука и Саппинена. Перед перерывом Саппинен все же открыл счет с пенальти.

Мальта отыгралась, однако Эстония в конце встречи вырвала победу. Бывший игрок Карпат Зенев зацепился за мяч в центре поля и отдал тонкий пас на Аниера.