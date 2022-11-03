21-летний футболист сборной Грузии проводит едва ли не лучший сезон в карьере. Он уже стал лидером неаполитанцев и ярко проявил себя во всех 5 матчах ЛЧ, в которых участвовал.

Ливерпуль – Наполи – 2:0 – видео голов и обзор матча

В последнем туре Наполи уступил Ливерпулю, но Хвича оставил воспоминание о себе. В одном из эпизодов он пробросил мяч между ног Тренту Александеру-Арнольду и на скорости побежал дальше, переведя сферу на другой фланг. Трибуны наблюдали с восторгом.

В активе Кварацхелии 17 поединков под руководством Лучано Спаллетти, в которых он забил восемь мячей и отдал десять результативных передач.