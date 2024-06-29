Хвича Кварацхелия отказался от предложения клуба о продлении контракта до 2029 года, сообщает Corriere dello Sport. Действующий контракт игрока рассчитан до 2027-го.

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Неаполитанский клуб предложил грузину увеличение зарплаты до 5-ти миллионов евро за сезон плюс бонусы, которые со временем могли бы поднять общий доход до 7-ми миллионов. Ранее вингер получал 1,85 миллиона евро в год. Хвича, в свою очередь, попросил немного времени на размышления, поскольку сейчас он сосредоточен на выступлениях за сборную Грузии на Евро-2024.

Стоит отметить, что ПСЖ проявлял интерес к Кварацхелии и предлагал за игрока 110 миллионов евро, предложив 23-летнему футболисту зарплату в размере 11 миллионов евро за сезон. Однако Наполи отклонил это предложение без возможности повторных переговоров.

К слову, В прошлом сезоне Хвича сыграл за Наполи 45 матчей, забил 11 голов и отдал 9 ассистов. Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.

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