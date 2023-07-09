"Помню в 2018-2019 годах я работал в академии Шахтера – это были годы, когда Кварацхелия решил уйти из тбилисского Динамо. Со мной связался отец Давиташвили, парня, который вырос вместе с Хвичей, и предложил мне взять их обоих в Шахтер.

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Почему ничего не произошло? У донецкого Шахтера своя философия. Хвича не очень вписывался в их проект. В тот момент уже было понятно, что Кварацхелия другой игрок. Я смотрел несколько видео, настаивал, чтобы Хвича взяли в молодежные команды, но в итоге ничего не получилось. Впоследствии, когда он попал в национальную сборную, а затем перешел в Наполи, все поняли, что он действительно талантливый игрок", – поделился Карраско в комментарии CalcioNapoli24.

Заметим, что Кварацхелия присоединился к Наполи летом 2022 года и стал главным открытием прошлого сезона. Хвича стал лучшим игроком Серии А, сыграв 33 матча в чемпионате, в которых забил в них 12 мячей и оформил 10 голевых передач.

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