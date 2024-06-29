Вратарь Валенсии и сборной Грузии Гиорги Мамардашвили считает, что его национальную команду рано списывать со счетов в плей-офф Евро-2024. В 1/8 финала грузины встретятся с Испанией.

"Для меня Испания – главный фаворит чемпионата Европы. Грузия, с другой стороны, маленькая страна, но с большим сердцем. Нам нужно бороться изо всех сил, чтобы увидеть, что произойдет.

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Прежде всего, мы должны хорошо сыграть в защите. Нам следует усердно пахать и использовать возможности в контратаках. Самая большая головная боль в стане соперника? Почти все! У Ямала много качеств: он забивает, раздаёт передачи. Ещё, на мой взгляд, у Испании лучший вратарь сезона в Ла Лиге.

Но у нас впереди тоже качественные исполнители. Кварацхелия лучше всех испанцев, Микаутадзе тоже очень хорош. Думаю, он перейдёт из Метца в очень большой клуб. Я желаю ему только удачи", – цитирует Мамардашвили Marca.

Испания и Грузия встретятся в 1/8 финала Евро-2024 в воскресенье, 30 июня.

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