Вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия с оптимизмом смотрит на последний тур Лиги наций, хотя концовка матча против Украины (1:1) могла пойти совсем не по плану.

"Мамарда в своем стиле, он не сделал ничего особенного. Мы кучу раз видели такое раньше, для него это обыденно. Спасибо Мамардашвили. Я замер и подумал, что нам забивают. Впрочем, в этот момент появился герой и спас нас.

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Конечно, мы едем в Чехию побеждать, потому что нам это нужно для первого места в группе. Важно, чтобы команда вышла на поле для победы против любого соперника, независимо от имени", – цитирует Кварацхелию Adjarabetarena.

Напомним, если в последнем туре сборная Украины не одержит победу на поле Албании, то с последнего места вылетает в дивизион С. Если удастся выиграть, а Чехия не уступит Грузии, то "сине-желтые" финишируют вторыми и даже будут иметь шанс зацепиться за элиту Лиги наций в переходных матчах. Третье место будет означать переходные матчи за выживание в дивизионе В. Надежд на первое место уже нет даже математически.

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