Квальярелла сыграл за сборную Италии впервые с 2010 года

Форвард сборной Италии Фабио Квальярелла впервые за очень долгий промежуток времени сыграл за "Скуадру адзурру".

Квальярелла вышел на замену на 80-й минуте матча 1 тура отборочного цикла Евро-2020 против Финляндии (2:0).

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Таким образом, 36-летний нападающий сыграл за национальную команду впервые за более 8 лет. Последний раз игрок надевал футболку "Скуадры адзурры" 17 ноября 2010 года в товарищеском матче против Румынии, который проходил в Австрии.

Квальярелла отсутствовал на поле в составе сборной 3048 дней.