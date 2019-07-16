Квалификация Лиги Европы: Чукарички уничтожили Бананц, сюрприз от Клаксвика, ЦСКА София прошел Титоград

Состоялись повторные матчи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы: сербские Чукарички, фарерский Клаксвик и софийский ЦСКА вышли в следующую стадию.

Лига Европы, 1-й квалификационный раунд

Бананц – Чукарички – 0:5 (первый матч – 0:3)

Голы: Стоянович, 3, 75 (пенальти), Тедич, 31 Лукович, 49, Бирманчевич, 71

Клаксвик – Тракай – 0:0 (1:1)

Титоград – ЦСКА – 0:0 (0:4)

Чукарички во второй раз разгромили Бананц. На выезде сербы забили даже больше, чем дома: Стоянович и Тедич забили еще в первом тайме, а после перерыва Лукович, Бирманчевич и тот же Стоянович с пенальти довели счет до неприличного. Забить хотя бы гол престижа армяне не сумели.

Зато фарерский Клаксвик после неожиданной ничьей в Литве сумел удержать нули дома. Это вместе с правилом выездного гола позволило островному чемпиону сенсационно пройти в следующий раунд.

В формальность превратился второй матч между Титоградом и софийским ЦСКА. Болгары решили все вопросы дома, поэтому в Подгорице легко согласились на нулевую ничью.

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