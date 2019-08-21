Квалификация Лиги чемпионов: Олимпиакос разбил Краснодар, Динамо Загреб уверенно переиграло Русенборг

Завершились еще три первых поединка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, плей-офф квалификации, первые матчи

Динамо Загреб – Русенборг – 2:0

Голы: Петкович, 8 (пенальти), Оршич, 28

Олимпиакос – Краснодар – 4:0

Голы: Герреро, 30, Ранджелович, 78, 85, Поденсе, 89

Янг Бойз – Црвена Звезда – 2:2

Голы: Ассале, 7, Оаро, 76 (пенальти) – Дегенек, 18, Гарсия, 46

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В Загребе местные "динамовцы" получили шанс повести в счете уже в дебюте, когда арбитр за фол в штрафной Русенборга назначил пенальти. К отметке подошел Бруно Петкович и уверенным ударом под перекладину вывел Динамо вперед. Еще до перерыва хорваты удвоили свое преимущество. Это Мислав Оршич выскочил один на один с кипером после паса головой Петковича и переиграл Хансена в ближнем бою. Итак, 2:0 в пользу загребцев, и судьба путевки в групповой этап теперь в руках "динамовцев".

Зато в Пирее Олимпиакос поиздевался над российским Краснодаром. В первой половине отличился Мигель Герреро. Испанский форвард на 30-й минуте получил передачу от Масураса на линии штрафной и классно пробил с разворота в дальний угол ворот Сафонова. На 78-й минуте Ранджелович с помощью рикошета провел второй мяч после паса Вальбуэна, а еще 7 минут спустя серб оформил дубль, забив метров с 25-ти. Окончательно похоронил надежды россиян на итоговый успех Поденсе – португалец под занавес матча роскошно замкнул пас с левого фланга.

А в Берне местный Янг Бойз и Црвена Звезда так и не выявили сильнейшего. Сербы пропустили первыми, когда Роже Ассале на 7-й минуте реализовал момент в скоростной атаке Янг Бойз. Но это не смутило белградцев. Уже через 10 минут они сравняли счет – Милош Дегенек по невероятной траектории точно пробил головой после подачи углового Марином, а на старте второго тайма вышли вперед. Это Матео Гарсия с 10-ти метров замкнул прострел с правого фланга. Но хозяева сумели вырвать ничью благодаря пенальти: Боакье сфолил в штрафной зоне, а подзабытый ветеран Гийом Оаро без проблем развел мяч и вратаря по разным углам – 2:2!