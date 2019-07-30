Квалификация Лиги чемпионов: Ференцварош Реброва со скрипом прошел Валлетту, Базель выбил ПСВ благодаря выездным голам

Завершились еще несколько повторных матчей 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд, повторные матчи

Базель – ПСВ – 2:1 (первый матч – 2:3)

Голы: Комерт, 8, ван Вольфсфинкель, 68 – Брума, 23

Валлетта – Ференцварош – 1:1 (1:3)

Голы: Фонтанелла, 27 (пенальти) – Нгуен, 60

Динамо Загреб – Сабуртало – 3:0 (2:0)

Голы: Оршич, 77, Петкович, 88, Ольмо, 90+4

Олимпиакос – Виктория Пльзень – 4:0 (0:0)

Голы: Гильерме, 51, Герреро, 70, Ржезник, 73 (автогол), Семеду, 82

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Венгерский Ференцварош с украинцами Игнатенко, Харатиным и Зубковым в старте неожиданно первым пропустил на Мальте. Фонтанелла реализовал пенальти за фол на 27-й минуте. В дальнейшем "Фради" имел преимущество, но смог лишь сравнять счет. Это Нгуен сместился с левого фланга и классно перебросил кипера, пробив из-за пределов штрафной.

Зато в Базеле живо начали обе команды. Эрай Комерт пушечным выстрелом после розыгрыша штрафного вывел хозяев вперед, но 15 минут спустя Брума головой отправил мяч в девятку метров с 14-ти. Но на 68-й минуте Рики ван Волфсвинкель принес Базелю столь ​​желанную победу, удачно сыграв во вратарской площадке. Итак, 2:1 и далее следуют швейцарцы благодаря большему количеству голов на выезде.

Еще два поединка игрового дня завершились разгромами. Загребское Динамо долго не могло забить Сабуртало, но в последние 15 минут игры сумело забить трижды усилиями Оршича, Петковича и Ольмо.

По схожему сценарию развернулись события в Пирее. Олимпиакос и Виктория завершили без голов первый тайм, но во втором борьбы не получилось. Забивали только хозяева: Гильерме забил головой после навеса Вальбуэна с углового, Герреро накрутил защитника и пробил кипера Грушку, Ржезник срезал мяч в собственные ворота после очередного углового, а Рубен Семеду удачно сыграл на добивании после ужасной ошибки вратаря гостей.