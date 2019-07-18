toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НЕЙМАР ДИНАМО КИЕВ

Квалификация Лиги чемпионов: Ференцварош Реброва поедет на Мальту, "украинская" дуэль Нымме Калью и Селтика

00:25 34 Читати українською
Квалификация Лиги чемпионов: Ференцварош Реброва поедет на Мальту, "украинская" дуэль Нымме Калью и Селтика
Сергей Ребров / фото из соцсетей

Определились все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2019/20.

Венгерский Ференцварош, за который выступают украинцы Игнатенко, Харатин и Зубков, в двухматчевом противостоянии проэкзаменирует мальтийскую Валлетту. В то же время Селтик, за который будет иметь возможность дебютировать Марьян Швед, сыграет против Нымме Калью. Эстонский клуб тренирует украинец Роман Кожуховский, а в обойме команды есть экс-"карпатовец" Андрей Маркович.

Квалификация Лиги чемпионов: "украинский" Ференцварош перестрелял Разград, Дебелко и Сухоцкий проиграли серии пенальти

Все пары 2-го квалификационного раунда ЛЧ:

ЧФК Клуж – Маккаби Тель-Авив

БАТЭ – Русенборг

Нью Сейнтс – Копенгаген

Ференцварош – Валлетта

Дандолк – Карабах

Сабуртало – Динамо Загреб

Селтик – Нымме Калью

Црвена Звезда – ГИК

Сутьеска – АПОЭЛ

Марибор – АИК

Первые поединки этой стадии состоятся 23-24 июля. Ответный матч – 30-31 июля.

blog_ava
Месси кардинально сменил имидж на островах, а фанаты Барселоны заметили хороший знак
17 июля
798
Теги
Сергей Ребров Сергей Ребров Ференцварош Ференцварош Селтик Селтик Нымме Калью Нымме Калью Лига чемпионов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
48
мин
Арсенал
06:00
Бавария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук