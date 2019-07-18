Квалификация Лиги чемпионов: Ференцварош Реброва поедет на Мальту, "украинская" дуэль Нымме Калью и Селтика

Определились все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2019/20.

Венгерский Ференцварош, за который выступают украинцы Игнатенко, Харатин и Зубков, в двухматчевом противостоянии проэкзаменирует мальтийскую Валлетту. В то же время Селтик, за который будет иметь возможность дебютировать Марьян Швед, сыграет против Нымме Калью. Эстонский клуб тренирует украинец Роман Кожуховский, а в обойме команды есть экс-"карпатовец" Андрей Маркович.

Квалификация Лиги чемпионов: "украинский" Ференцварош перестрелял Разград, Дебелко и Сухоцкий проиграли серии пенальти

Все пары 2-го квалификационного раунда ЛЧ:

ЧФК Клуж – Маккаби Тель-Авив

БАТЭ – Русенборг

Нью Сейнтс – Копенгаген

Ференцварош – Валлетта

Дандолк – Карабах

Сабуртало – Динамо Загреб

Селтик – Нымме Калью

Црвена Звезда – ГИК

Сутьеска – АПОЭЛ

Марибор – АИК

Первые поединки этой стадии состоятся 23-24 июля. Ответный матч – 30-31 июля.