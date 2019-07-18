Квалификация Лиги чемпионов: Ференцварош Реброва поедет на Мальту, "украинская" дуэль Нымме Калью и Селтика

Определились все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2019/20.
Венгерский Ференцварош, за который выступают украинцы Игнатенко, Харатин и Зубков, в двухматчевом противостоянии проэкзаменирует мальтийскую Валлетту. В то же время Селтик, за который будет иметь возможность дебютировать Марьян Швед, сыграет против Нымме Калью. Эстонский клуб тренирует украинец Роман Кожуховский, а в обойме команды есть экс-"карпатовец" Андрей Маркович.
Квалификация Лиги чемпионов: "украинский" Ференцварош перестрелял Разград, Дебелко и Сухоцкий проиграли серии пенальти
Все пары 2-го квалификационного раунда ЛЧ:
ЧФК Клуж – Маккаби Тель-Авив
БАТЭ – Русенборг
Нью Сейнтс – Копенгаген
Ференцварош – Валлетта
Дандолк – Карабах
Сабуртало – Динамо Загреб
Селтик – Нымме Калью
Црвена Звезда – ГИК
Сутьеска – АПОЭЛ
Марибор – АИК
Первые поединки этой стадии состоятся 23-24 июля. Ответный матч – 30-31 июля.