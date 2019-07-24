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Квалификация Лиги чемпионов: БАТЭ минимально одолел Русенборг

21:59 73 Читати українською
Квалификация Лиги чемпионов: БАТЭ минимально одолел Русенборг
Игроки БАТЭ / Фото официального сайта клуба

Состоялся первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2019/20 между представителем Беларуси и Норвегии.

 

Квалификация Лиги чемпионов, 2-ой раунд, первые матчи

БАТЭ – Русенборг – 2:1

Голы: Стасевич, 5 (пен.), Скавыш, 51 – Конрадсен, 25

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Белорусы смогли добыть преимущество в один мяч перед поездкой в Норвегию. Уже в дебюте встречи Стасевич открыл счет с пенальти, однако в середине первого тайма Конрадсен забил очень важный гостевой гол. БАТЭ все-таки вырвал минимальную победу во втором тайме, впрочем она не дает никаких гарантий относительно прохода в следующий раунд.

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