Квалификация Лиги чемпионов: БАТЭ минимально одолел Русенборг

Лига чемпионов — 22:53 80
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Лига чемпионов 2019/20: Зубков отличился ассистом за Ференцварош и помог команде Реброва одержать победу
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"У них надо спросить, почему так случилось", – Шаран обвинил Суркиса и агентов в срыве трансфера АлибековаУкраина — 21:46 194
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Динамо – Брюгге: Хацкевич оценил уровень соперника в квалификации Лиги чемпионовЛига чемпионов — 21:23 310
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Сухоцкий помог Словану победить Фероникели во втором квалификационном раунде Лиги Европы 2019/20Лига Европы — 20:56 65
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