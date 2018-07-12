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Квалификация Лиги чемпионов: Астана Григорчука обыграла черногорскую Сутьеску

11 июля 21:05 108 Читати українською
Квалификация Лиги чемпионов: Астана Григорчука обыграла черногорскую Сутьеску
Роман Григорчук / Фото: соцсети

Завершились первые матчи 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов.

В первом матче 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов Астана, которую возглавляет Роман Григорчук, одержала минимальную победу над черногорской Сутьеской.

Квалификация Лиги чемпионов, 1/8 финала, первый матч

Астана – Сутьеска – 1:0

Гол: Муртазаев, 28 (пенальти)

Спартак Трнава – Зрински – 1:0

Гол: Ирка, 79

Спартак Юрмала – Црвена Звезда – 0:0

Судува – АПОЭЛ – 3:1

Голы: Сисилия, 9, 13, 19 – Каху, 90+4

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Лига чемпионов1-й квалиф. раунд. Первые матчи

Спартак Трнава - Зрински: Среда 11 июля 2018

Спартак Трнава
Матч окончен
1 : 0
Зрински
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Теги
Астана Астана Роман Григорчук Роман Григорчук Лига чемпионов Спартак Трнава - Зрински Спартак Юрмала - Црвена Звезда Астана - Сутьеска Судува - АПОЭЛ
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