Квалификация ЛЧ: Аякс уверенно одолел АПОЭЛ, Брюгге и Славии хватило скромных побед для выхода в групповой этап

Завершился раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов: победы одержали амстердамский Аякс, бельгийский Брюгге и пражская Славия.

Лига чемпионов, плей-офф квалификации, ответные матчи

Аякс – АПОЭЛ – 2:0 (первый матч – 0:0)

Голы: Альварес, 43, Тадич, 80

Брюгге – ЛАСК – 2:1 (1:0)

Голы: Ванакен, 70, Деннис, 89 – Клаусс, 74 (пенальти)

Удаление: Траунер, 81 (Л)

Славия Прага – ЧФР Клуж – 1:0 (1:0)

Гол: Боржил, 66

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Полуфиналист последнего розыгрыша ЛЧ амстердамский Аякс полностью контролировал матч против кипрского АПОЭЛа, однако долго не мог воплотить свое преимущество в забитые мячи. Лишь под занавес первого тайма нидерландский гранд смог открыть счет. Это Эдсон Альварес вовремя подошел на выполнение стандарта и головой замкнул навес Зиеша со штрафного. Во втором тайме "аяксиды" обязаны были быстро остудить контратакующий пыл киприотов и даже забили, но гол ветерана Класа-Яна Хунтелаара арбитр отменил из-за сомнительного офсайда. В конце концов, обошлось без валидола: Тадич на 80-й минуте принял передачу с правого фланга, накрутил Михайловича и пробил по диагонали в дальний угол – 2:0 плюс путевка в групповой этап для Аякса.

Зато Брюгге так легко дома не было. Фламандцы провели равный поединок с австрийским ЛАСКом, потому выездная победа недельной давности пригодилась. Бельгийцы открыли счет лишь на 70-й минуте, когда Ханс Ванакен классно замкнул подачу с углового. Но уже 4 минуты спустя "черно-белые" сравняли счет: Жоау Клаусс уверенно реализовал одиннадцатиметровый.Однако, вырвать положительный результат австрийцы не смогли. На 89-й минуте брюггинци поймали ЛАСК в контратаке и Деннис уверенно разобрался с обороной.

Между тем пражская Славиия снова минимально переиграла румынский Клуж. Единственный мяч "красно-белые" забили во втором тайме. Ян Боржил ворвался в штрафную под углом, но даже в борьбе с защитником сумел точно пробить в дальний угол – 1:0, и пражане сыграют в группе ЛЧ.

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