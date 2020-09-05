Кузык стал игроком Пафоса
22:29 - Читати українською
Полузащитник Орест Кузык перебрался в чемпионат Кипра.
Кипрский Пафос усилился украинским хавбеком Орестом Кузыком, сообщает официальный сайт клуба.
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О деталях сотрудничества между 25-летним игроком и кипрской командой не сообщается. Прошлый сезон Орест провел, защищая цвета Десны. В чемпионате Кипра сезона 2019/20 Пафос финишировал на 7-й строчке. Стоит отметить, что за Пафос выступает экс-голкипер Динамо Артур Рудько.
В прошлом розыгрыше УПЛ Кузык провел 20 матчей, в которых отметился голом и 5-ю ассистами.
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