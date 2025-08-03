– Насколько довольны своей игрой сегодня? Удалось ли уже взять тот темп, который требует тренерский штаб?

– Я считаю, что сыграли неплохой матч, контролировали всю игру. Просто Заря выбегала в контратаки, они не имели моментов, а мы, в свою очередь, не смогли забить. Думаю, что мы готовы, надо только забить – дальше все будет хорошо.

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– У вас был сегодня неплохой момент, но не удалось его реализовать. Что помешало?

– Да я как-то ногу не подобрал. Приношу извинения перед командой. Должны были выигрывать, забивать такой момент. Ничего, буду исправляться.

– Заря чем-то удивила вас?

– Мы разбирали соперника, знали, как они будут играть. Как я уже сказал, просто нам не хватило забитого гола. Поэтому будем над этим работать и стараться забивать.

– Ходят легенды о тренировках Виталия Пономарева – что они очень интенсивные. Вы, как новичок, уже ощутили это на себе или все-таки это только легенды?

– Да это футбол. Без нагрузок ты не можешь работать. Поэтому я не считаю, что ходят эти легенды. Чтобы играть на интенсивном уровне, надо много бегать, работать, физически быть готовым. Поэтому надо выполнять то, что дает тренер и стараться выполнять это все, – сказал Кузык для УПЛ ТВ.

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